Юрген Клопп: Для победы в чемпионате может потребоваться 105 очков

Футбол 22 декабря 2018 13:05 Источник: Sky Sports Автор: Липкин Антон

«Ливерпуль» набрал 48 очков в 18 матчах.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его клубу рано думать о победе в чемпионате.

Накануне «красные» нанесли поражение «Вулверхэмптону» (2:0) в 18-м туре премьер-лиги и сохранили первое место вне зависимости от результатов соперников.

«Пока все говорит о том, что это будет особенный сезон, – приводит Sky Sports слова немца. – Набрать 48 очков до Рождества – это уму непостижимо.

Но есть и другие команды. «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал» могут победить, и у всех будет по 40 и больше очков.

Не знаю, но не исключено, что для победы в чемпионате потребуется набрать 105 очков».

Напомним, «Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в чемпионате. В 18 матчах у команды 15 побед и три ничьи.