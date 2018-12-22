Рэмзи может стать игроком "Интера" в январе

Футбол 22 декабря 2018 14:00 Источник: La Repubblica Автор: Спирин Дмитрий

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмзи договорился о контракте с миланским «Интером».

Стороны заключили устное соглашение, сообщает La Repubblica. Миланцы готовы платить игроку 6-7 миллионов евро в год.

Летом 2019 года у Рэмзи истечет контракт с «Арсеналом» и он сможет перейти в «Интер» бесплатно. Однако главный тренер нерадзурри Лучано Спаллетти хочет получить полузащитника уже в январе, и клуб попытается организовать трансфер зимой.

Рэмзи играет за «Арсенал» с 2008 года. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 21 матч, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.