Виллаш-Боаш может возглавить клуб из Саудовской Аравии

Футбол 22 декабря 2018 14:38 Источник: A Bola Автор: Спирин Дмитрий

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш ведет переговоры с клубом «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, сообщает издание A Bola.

По данным ичточника, «Ан-Наср» готов платить 41-летнему португальскому специалисту 8 миллионов евро в год.

Ранее клуб вел переговоры с двумя другими португальскими тренерами - Витором Перейрой и Леонардо Жардимом.

«Ан-Наср» в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии занимает второе место, отставая на три очка от лидирующего «Аль-Хиляля», который тренирует еще один португалец Жорже Жезуш.