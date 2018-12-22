«Бавария» выкупит Люку Эрнандеса у «Атлетико» за рекордные для защитника 80 миллионов евро

Футбол 22 декабря 2018 15:52 Источник: Marca Автор: Спирин Дмитрий

22-летний защитник мадридского "Атлетико" и сборной Франции Люка Эрнандес продолжит карьеру в "Баварии".

Об этом сообщил журналист Marca Давид Гарсия Медина, близкий к семье игрока и специализирующийся на новостях из стана "Атлетико".

Представители руководства "Баварии" в свою очередь не подтвердили, но и не опровергли информацию Медины.

- Это логично, что "Бавария" хочет видеть Эрнандеса в своих рядах. Я поговорил как с Люкой, так и с руководством клуба. Они знают, чего я хочу - заявил главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

По данным основного источника, действующий чемпион Германии 1 января активирует опцию выкупа игрока за 80 миллионов евро, которая прописана в его контракте. А затем футболист подпишет с "Баварией" договор на 4 года.

Отметим, что в "Атлетико" Эрнандес, как правило, играет на позиции центрального защитника, а в составе сборной Франции минувшим летом он стал чемпионом мира, действуя в роли левого латераля.

Если сделка состоится, Люка станет самым дорогим защитником в истории футбола. В 2017 году, по данным портала Transfermarkt.de, "Ливерпуль" купил голландца Виргила ван Дейка за 78,5 млн евро.