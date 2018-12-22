«Лацио» на своем поле обыграл «Кальяри»

Футбол 22 декабря 2018 16:44 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Лацио» взяли верх над «Кальяри» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.

В составе римского клуба голами отметились Сергей Милинкович-Савич (12-я минута), Франческо Ачерби (23) и Сенад Лулич (67). У гостей точным ударом с 11-метровой отметки отличился Жоао Педро 90+3).

После этой победа «Лацио», набрав 28 очков, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице серии А, а «Кальяри», имея в активе 17 баллов, занимает 13-е место.

В следующем туре «Лацио» в гостях сыграет против «Болоньи», а «Кальяри» на своем поле примет «Дженоа».