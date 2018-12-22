Роналду предстанет в суде по делу об уклонении от уплаты налогов в январе

Футбол 22 декабря 2018 17:05 Источник: Sky Sports

Судебное заседание по делу об уклонении форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду от уплаты налогов состоится в Испании 21 января.

Как сообщает Sky Sports, ожидается, что 33-летний португальский нападающий признает себя виновным и получит условный двухлетний срок в соответствии с соглашением, которое он заключил ранее с налоговыми органами Испании. Помимо этого, Роналду придется заплатить штраф в размере 19 млн евро.

Напомним, что португалец был обвинен в налоговом мошенничестве с 2011 по 2014 годы на сумму 14,7 млн ​​евро. Роналду обвиняли в том, что он использовал подставные компании за пределами Испании для сокрытия доходов, полученных от использования имиджевых прав.