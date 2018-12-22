Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» взять верх над «Бернли»

Футбол 22 декабря 2018 17:23 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Арсенала» переиграли «Бернли» в домашнем матче чемпионата Англии со счетом 3:1.

В составе лондонской команды дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг (14-я и 48-я минуты), еще один забитый мяч на счету Алекса Айуоби (90+1). У гостей отличился Эшли Барнс (63).

После этой игры «Арсенал», набрав 37 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», имея в активе 12 баллов, занимает 18-е место.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет против «Брайтона», а «Бернли» на своем поле примет «Эвертон».