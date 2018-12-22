Пьер-Эмерик Обамеянг: Приятно осознавать, что лидируешь в списке бомбардиров АПЛ

Футбол 22 декабря 2018 18:23 Источник: BBC

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился впечатлениями от домашнего матча 18-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (3:1).

- Это действительно была тяжелая встреча, но мы выиграли и это самое главное. Думаю, что вся команда показала сегодня отличную игру.

Приятно осознавать, что лидируешь в списке бомбардиров АПЛ. Думаю, это круто, но я стараюсь смотреть вперед, потому что сезон длинный, - приводит слова форварда BBC.

Напомним, что в матче с «Бернли» Обамеянг оформил дубль. Всего на его счету 12 забитых мячей в 18 матчах АПЛ.