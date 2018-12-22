«Милан» прервал беспроигрышную серию, уступив «Фиорентине»

Футбол 22 декабря 2018 18:56 Источник: «Советский спорт»

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле уступил «Фиорентине» со счетом 0:1.

У победителей встречи единственный мяч на 73-й минуте забил Федерико Кьеза.

«Милан» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Италии из четырех игр и с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Фиорентина» расположилась на шестой строчке, имея в активе 25 очков.

В следующем туре подопечные Дженнаро Гаттузо 26 декабря на выезде сыграют с «Фрозиноне», а команда Стефано Пиоли в тот же день примет «Парму».