«Наполи» одержал четвертую победу кряду в серии А, обыграв СПАЛ

Футбол 22 декабря 2018 18:58 Источник: «Советский спорт»

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле обыграл СПАЛ с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственный мяч на заключительной минуте первого тайма забил Рауль Альбиоль.

«Наполи» довел беспроигрышную серию в чемпионате Италии до десяти игр, одержал четвертую победу кряду и с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице, а СПАЛ расположился на 16-й строчке, имея в активе 16 очков.

В следующем туре неаполитанцы 26 декабря на выезде сыграют с «Интером», а бело-голубые в тот же день примут «Удинезе».