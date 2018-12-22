Соперник «Краснодара» по Лиге Европы «Байер» переиграл «Герту»

Футбол 22 декабря 2018 19:49 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Байера» обыграли «Герту» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Германии со счетом 3:1.

В составе леверкузенской команды дублем отметился Кай Хаверц (23-я и 49-я минуты), еще один забитый мяч на свой счет записал Кевин Фолланд (6). У берлинского клуба отличился Джордан Торунарига (26).

После этой игры «Байер», набрав 24 очка, располагается на девятой строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Герта», имея в активе также 24 балла, занимает восьмое место.

Напомним, что «Байер» является соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Команды сыграют первый матч 14 февраля в Краснодаре, ответная встреча состоится 21 февраля в Леверкузене.