«Манчестер Сити» потерпел второе поражение в сезоне, уступив «Кристал Пэлас» - Советский спорт
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    • Футбол22 декабря 2018 19:56Источник: «Советский спорт»

    «Манчестер Сити» потерпел второе поражение в сезоне, уступив «Кристал Пэлас»

    В матче 18-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле уступил «Кристал Пэлас» со счетом 2:3.

    У победителей встречи голами отметились Джеффри Шлупп (33-я минута), Эндрос Таунсенд (35) и Лука Миливоевич (51, пенальти), а у хозяев поля мячи забили Илкай Гюндоган (27) и Кевин де Брюйне (85).

    «Манчестер Сити» потерпел второе поражение в АПЛ и 44 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Кристал Пэлас» поднялся на 14-ю строчку, имея в активе 18 очков.

    В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 26 декабря примут «Лестер Сити», а «орлы» в тот же день сыграют с «Кардиффом».

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