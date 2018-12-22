Бенджамин Чилвел: Знали, что сможем поймать «Челси» на контратаке

Футбол 22 декабря 2018 20:27 Источник: BBC

Защитник «Лестера» Бенджамин Чилвел прокомментировал победу команды в выездном матче чемпионата Англии над «Челси» (1:0).

- Это 100 процентов наш лучший результат в сезоне. Мы хорошо играли против больших команд, но ни разу не смогли в этих матчах набрать даже очка.

Сегодня в первом тайме мы были хороши. Мы оказывали давление на игроков «Челси», хорошо защищались и создавали свои моменты. Парни в атаке были просто великолепны. До гола мы усердно отрабатывали в обороне, знали, что сможем поймать соперника на контратаке.

Результат матча с «Челси» вселяет уверенность. Мы знаем, что у нас отличная команда, знаем, насколько мы хороши, - передает слова Чилвела BBC.

Добавим, что после этой победы «Лестер», набрав 25 очков, располагается на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ.