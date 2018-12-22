Лука Миливоевич: Забив три гола, можем сказать, что заслужили победу над «Манчестер Сити»

Футбол 22 декабря 2018 20:35 Источник: BBC

Капитан «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич прокомментировал победу команды в выездном матче чемпионата Англии над «Манчестер Сити» (3:2).

- Я очень рад и горжусь командой. Это особенная победа, потому что «Манчестер Сити» в прошлом году стал чемпионом, и мы знаем, как сложно против них играть.

После того как мы забили три гола, можем с уверенностью сказать, что заслужили эту победу, - передает слова Миливоевича BBC.

Добавим, что после этой победы «Кристал Пэлас» набрал 18 очков и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.