Хосеп Гвардиола: Таков футбол - три удара по воротам и три гола

Футбол 22 декабря 2018 21:15 Источник: BBC

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги домашнего матча 18-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:3).

- Мы начали довольно прилично и имели несколько хороших моментов. Забили фантастический гол, но затем «Кристал Пэлас» дважды перешел на нашу половину поля и дважды отличился.

Третий гол «Кристал Пэлас»? Мы не можем допускать такие пенальти в свои ворота. Нужно стараться избегать подобных моментов. Таков футбол - три удара по воротам и три гола.

Было трудно, но мы боролись до последней секунды. Еще только декабрь. Мы постараемся восстановится и снова попытаемся выигрывать матчи, - цитирует Гвардиолу BBC.

Добавим, что «Манчестер Сити» потерпел первое домашнее поражении в нынешнем сезоне АПЛ и теперь на четыре очка отстает от лидирующего в чемпионате «Ливерпуля».