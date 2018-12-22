«Кьево» на 91-й минуте вырвал ничью в матче с «Интером»

Футбол 22 декабря 2018 21:55 Источник: «Советский спорт»

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде сыграл вничью с «Кьево» – 1:1.

У гостей мяч на 39-й минуте забил Иван Перишич, а у хозяев поля на 91-й минуте отличился Серджио Пеллисье.

«Кьево» в шестой раз кряду в серии А сыграл вничью и с пятью очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, а «Интер» расположился на третьей строчке, имея в активе 33 очка.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти 26 декабря примут «Наполи», а команда из Вероны в тот же день на выезде сыграет с «Сампдорией».