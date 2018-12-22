«МЮ» разгромил «Кардифф» в первом матче под руководством Сульшера

Футбол 22 декабря 2018 22:27 Источник: «Советский спорт»

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Кардифф» со счетом 5:1.

У победителей встречи дубль оформил Джесси Лингард (57-я и 90-я минуты) и по разу отличились Маркус Рэшфорд (3), Андер Эррера (29) и Антони Марсьаль (41), а у хозяев поля единственный мяч забил Виктор Камараса (38, пенальти).

Стоит отметить, что эта игра стала первой для «Манчестер Юнайтед» под руководством норвежца Оле-Гуннара Сульшера, который сменил на этом посту Жозе Моуринью.

«МЮ» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Кардифф» расположился на 17-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре «красные дьяволы» 26 декабря примут «Хаддерсфилд», а «лазурные птицы» в тот же день на выезде сыграют с «Кристал Пэлас».