Бэйл – лучший игрок Клубного чемпионата мира

Футбол 22 декабря 2018 23:25 Источник: «Советский спорт»

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл признан лучшим игроком Клубного чемпионата мира.

В качестве награды валлиец получил «Золотой мяч», «Серебряный мяч» достался хавбеку «Аль-Айна» Кайо, а «Бронзовый мяч» – форварду аргентинского клуба «Ривер Плейт» Сантосу Борре.

Напомним, хет-трик Бэйла в матче с японским «Касима Антлерс» вывел «сливочных» в финал турнира, где они разгромили эмиратский «Аль-Айн» со счетом 4:1.

Напомним, «Реал» в третий раз подряд и в четвертый раз в истории завоевал трофей Клубного чемпионата мира.