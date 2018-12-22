Уле-Гуннар Сульшер: Футбол прост, если у тебя есть хорошие игроки

Футбол 22 декабря 2018 23:38 Источник: BBC

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Англии против «Кардифф Сити» (5:1).

- Футбол прост, если у тебя есть хорошие игроки. У нас отличная команда, а их уровень невероятен. Я прибыл в расположение клуба в среду вечером, и у меня в распоряжении были только четверг и пятница. Руни написал мне сообщение, дал несколько советов. Он сказал мне позволить ребятам играть в футбол, получать удовольствие и быть «Манчестер Юнайтед».

Какие я внес изменения? Вчера на тренировке обсуждали план на игру, мы хотели, чтобы Эшли Янг и Люк Шоу оказывали больше давления на оборону соперника. Сегодня это хорошо сработало. Основой сегодня была оборона. Думаю, центральные и фланговые защитники были великолепны.

Отставание от первых четырех команд? Сейчас мы будем думать только о следующей игре, будем двигаться шаг за шагом, - передает слова Сульшера BBC.

Напомним, что встреча против «Кардифф Сити» стала первой для «Манчестер Юнайтед» под руководством Сульшера, который сменил на посту главного тренера Жозе Моуринью.