«Ювентус» одержал восьмую победу кряду в серии А, обыграв «Рому»

Футбол 23 декабря 2018 00:28 Источник: «Советский спорт»

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле обыграл «Рому» с минимальным счетом – 1:0.

Единственный мяч у победителей встречи на 35-й минуте забил нападающий Марио Манджукич.

«Ювентус», не знающий поражений в серии А, одержал восьмую победу кряду и с 49 очками лидирует в турнирной таблице, а «Рома» расположилась на десятой строчке, имея в активе 24 очка.

В следующем туре «Старая синьора» 26 декабря на выезде сыграет с «Аталантой», а римляне в тот же день примут «Сассуоло».

Серия А

17-й тур

«Ювентус» – «Рома» – 1:0 (1:0)

Гол: Манджукич, 35

«Ювентус»: Щесны, Бонуччи, Алекс Сандро, Де Шильо, Кьеллини, Бентанкур, Пьянич (Джан, 71), Матюиди, Роналду, Манджукич, Дибала (Дуглас Коста, 80).

«Рома»: Ольсен, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци (Клюйверт, 46), Дзаньоло, Нзонзи (Джеко, 79), Ундер (Перотти, 71), Кристанте, Сантон, Шик.