Томас Тухель: Результат «ПСЖ» в первой части сезона почти идеален

Футбол 23 декабря 2018 10:04 Источник: AFP Автор: Сметанникова Дарья

«ПСЖ» обыграл «Нант» (1:0) в 19-м туре чемпионата Франции.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал итог встречи.

«Мы контролировали мяч на протяжении 70% времени, нанесли 23 удара. Удивительно. Мы играли очень хорошо и быстро на протяжении всех 90 минут. Не хватило точности в завершающей фазе атак. Должны были забивать гола четыре. Но игру контролировали полностью и заслужили победу.

Наш результат в чемпионате Франции в первой части сезона почти идеален. В начале сезона нам везло с «Генгамом» и «Нимом». Сейчас же мы видим прогресс в игре. я рад этому. У ребят был сложный год, но в следующем году мы можем выступить успешнее», - цитирует Тухеля AFP.

«ПСЖ», не знающий поражений в лиге 1, прервал серию из двух ничьих и с 47 очками лидирует в турнирной таблице. В следующем туре парижане 12 января на выезде сыграют с «Амьеном».