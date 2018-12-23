Томас Тухель: Результат «ПСЖ» в первой части сезона почти идеален - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 10:04Источник: AFPАвтор: Сметанникова Дарья

    Томас Тухель: Результат «ПСЖ» в первой части сезона почти идеален

    «ПСЖ» обыграл «Нант» (1:0) в 19-м туре чемпионата Франции.

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал итог встречи.

    «Мы контролировали мяч на протяжении 70% времени, нанесли 23 удара. Удивительно. Мы играли очень хорошо и быстро на протяжении всех 90 минут. Не хватило точности в завершающей фазе атак. Должны были забивать гола четыре. Но игру контролировали полностью и заслужили победу.

    Наш результат в чемпионате Франции в первой части сезона почти идеален. В начале сезона нам везло с «Генгамом» и «Нимом». Сейчас же мы видим прогресс в игре. я рад этому. У ребят был сложный год, но в следующем году мы можем выступить успешнее», - цитирует Тухеля AFP.

    «ПСЖ», не знающий поражений в лиге 1, прервал серию из двух ничьих и с 47 очками лидирует в турнирной таблице. В следующем туре парижане 12 января на выезде сыграют с «Амьеном».

    #тухель томас#фк псж#лига 1#фк нант
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