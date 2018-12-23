Главный тренер «Зари»: Готов терпеть гея в команде, если он будет второй Роналду

Футбол 23 декабря 2018 10:44 Источник: UA Tribuna Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о своем отношении к геям.

«Если я сейчас скажу, что нет, то нарушу права человека. Тот же гей — это тот же человек. Как бы к этому ни относились и ни любили. У них есть те же права, что и у нас с вами. И я не хочу их нарушать. Это прежде всего обидно будет.

На мой взгляд геи — это те люди, которые немножко больные. Так случилось. Они же не рождаются геями, правильно? Я думаю, что не рождаются. Рождаются нормальными, а потом уже в какую-то среду попадают. Я, конечно, противник. Мне не нравится. Я нормальный настоящий мужик, и у нас в команда, которая называется «Мужики». Как я могу относиться к этому слову — «гей»? Никак.

Будет ли такой игрок в команде? Если я не буду знать, что он гей, то он будет. Если даже буду знать, что он гей, но он будет супер — второй Роналду, то почему нет? Он такой же, как и я. Что-то поменяется? Думаю, нет», — приводит слова Вернидуба Tribuna.