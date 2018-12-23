Уэйн Руни: Сульшер дал игрокам «МЮ» наслаждаться футболом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 10:00
    Куньлунь Ред Стар
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 15:00
    Автомобилист
    Трактор
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Слован
    Металлург Мг
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
    • Футбол23 декабря 2018 11:19Источник: BBCАвтор: Сметанникова Дарья

    Уэйн Руни: Сульшер дал игрокам «МЮ» наслаждаться футболом

    В матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Кардифф» со счетом 5:1.

    Бывший полузащитник «МЮ» Уэйн Руни прокомментировал итог матча, который стал первым после отставки Жозе Моуринью и назначения Оле-Гуннара Сульшера.

    «Под руководством Моуринью игроки выглядели робко и скованно. У них есть способности, и они это продемонстрировали. То, что происходило вокруг команды и тренера, было нехорошо. Уле дал игрокам свободу. Это фантастический день для клуба. «Манчестер Юнайтед» — большая часть моей жизни. Было печально смотреть за тем, что происходило с командой. Когда Уле стал тренером «МЮ», я отправил ему сообщение с поздравлениями. Первое, что он должен был сделать, — дать игрокам наслаждаться футболом. После матча члены тренерского штаба и игроки выглядели счастливыми», - приводит слова Руни BBC.

    «МЮ» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре «красные дьяволы» 26 декабря примут «Хаддерсфилд».

    #руни уэйн#сульшер оле-гуннар#фк манчестер юнайтед#фк кардифф сити#апл
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта