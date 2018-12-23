Уэйн Руни: Сульшер дал игрокам «МЮ» наслаждаться футболом

Футбол 23 декабря 2018 11:19 Источник: BBC Автор: Сметанникова Дарья

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Кардифф» со счетом 5:1.

Бывший полузащитник «МЮ» Уэйн Руни прокомментировал итог матча, который стал первым после отставки Жозе Моуринью и назначения Оле-Гуннара Сульшера.

«Под руководством Моуринью игроки выглядели робко и скованно. У них есть способности, и они это продемонстрировали. То, что происходило вокруг команды и тренера, было нехорошо. Уле дал игрокам свободу. Это фантастический день для клуба. «Манчестер Юнайтед» — большая часть моей жизни. Было печально смотреть за тем, что происходило с командой. Когда Уле стал тренером «МЮ», я отправил ему сообщение с поздравлениями. Первое, что он должен был сделать, — дать игрокам наслаждаться футболом. После матча члены тренерского штаба и игроки выглядели счастливыми», - приводит слова Руни BBC.

«МЮ» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре «красные дьяволы» 26 декабря примут «Хаддерсфилд».