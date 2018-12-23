Эден Азар признан спортсменом года в Бельгии

Футбол 23 декабря 2018 12:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар признан спортсменом 2018 года в Бельгии.

Как сообщает HLN, Азар занял первое место в голосовании спортивных журналистов.

По итогам опроса 27-летний футболист опередил победителя чемпионата Европы по легкой атлетике марафонца Кена Нерта и призера зимней Олимпиады конькобежца Барта Свингса.

Азар стал третьим футболистом за последние пять лет, получившим этот приз. До него в 2014-м и 2015-м годах спортсменами года в Бельгии становились Тибо Куртуа и Кевин де Брейне.

Напомним, Азар был капитаном сборной Бельгии, которая завоевала бронзовые медали на чемпионате мира.