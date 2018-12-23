Эден Азар признан спортсменом года в Бельгии - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 12:10Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Эден Азар признан спортсменом года в Бельгии

    Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар признан спортсменом 2018 года в Бельгии.

    Как сообщает HLN, Азар занял первое место в голосовании спортивных журналистов.

    По итогам опроса 27-летний футболист опередил победителя чемпионата Европы по легкой атлетике марафонца Кена Нерта и призера зимней Олимпиады конькобежца Барта Свингса.

    Азар стал третьим футболистом за последние пять лет, получившим этот приз. До него в 2014-м и 2015-м годах спортсменами года в Бельгии становились Тибо Куртуа и Кевин де Брейне.

    Напомним, Азар был капитаном сборной Бельгии, которая завоевала бронзовые медали на чемпионате мира.

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