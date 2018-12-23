Маурицио Сарри: Игроки "Челси" выглядели шокированными и потерянными - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 12:35Источник: ФК «Челси»Автор: Спирин Дмитрий

    Маурицио Сарри: Игроки "Челси" выглядели шокированными и потерянными

    Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды от "Лестера".

    - Думаю, мы хорошо играли первые 55 минут и демонстрировали качественный футбол. После пропущенного гола команда отреагировала странно. Для меня было удивительно видеть на поле не единый коллектив, а 11 отдельных игроков... Мы должны были ответить на это по-другому. Нам необходимо было продолжать играть так же, как и в первом тайме. У нас было достаточно времени, чтобы забить, но вместо этого команда выглядела шокированной и потерянной".

    Причины произошедшего? Не знаю. Если бы мне это было известно, я решил бы проблему до начала матча. Сложно понять это, поскольку у нас в составе собраны игроки с большим опытом, - заявил Сарри.

    22 декабря "Челси" проиграл на своем поле "Лестеру" со счетом 0:1.

    #фк лестер сити#фк челси#сарри маурицио#апл
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