Маурицио Сарри: Игроки "Челси" выглядели шокированными и потерянными

Футбол 23 декабря 2018 12:35 Источник: ФК «Челси» Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды от "Лестера".

- Думаю, мы хорошо играли первые 55 минут и демонстрировали качественный футбол. После пропущенного гола команда отреагировала странно. Для меня было удивительно видеть на поле не единый коллектив, а 11 отдельных игроков... Мы должны были ответить на это по-другому. Нам необходимо было продолжать играть так же, как и в первом тайме. У нас было достаточно времени, чтобы забить, но вместо этого команда выглядела шокированной и потерянной".

Причины произошедшего? Не знаю. Если бы мне это было известно, я решил бы проблему до начала матча. Сложно понять это, поскольку у нас в составе собраны игроки с большим опытом, - заявил Сарри.

22 декабря "Челси" проиграл на своем поле "Лестеру" со счетом 0:1.