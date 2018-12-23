Кейн получит орден Британской империи за игру на ЧМ-2018 - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 14:04Источник: The MirrorАвтор: Спирин Дмитрий

    Кейн получит орден Британской империи за игру на ЧМ-2018

    Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн получит орден Британской империи за свои выступления на чемпионате мира в 2018 году.

    Как сообщает Mirror, официально о присуждении Кейну ордена будет объявлено лишь на следующей неделе.

    25-летний Кейн забил на мировом первенстве шесть голов и стал лучшим бомбардиром турнира, чем помог Англии показать лучший результат за последние 30 лет. Англичане сумели выйти в полуфинал, где уступили Хорватии (1:2). В матче за бронзовые медали они проиграли Бельгии (0:2).

    Кейн получит свой орден вместе с тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом.

    #кейн гарри#сборная англии по футболу
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