Кейн получит орден Британской империи за игру на ЧМ-2018

Футбол 23 декабря 2018 14:04 Источник: The Mirror Автор: Спирин Дмитрий

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн получит орден Британской империи за свои выступления на чемпионате мира в 2018 году.

Как сообщает Mirror, официально о присуждении Кейну ордена будет объявлено лишь на следующей неделе.

25-летний Кейн забил на мировом первенстве шесть голов и стал лучшим бомбардиром турнира, чем помог Англии показать лучший результат за последние 30 лет. Англичане сумели выйти в полуфинал, где уступили Хорватии (1:2). В матче за бронзовые медали они проиграли Бельгии (0:2).

Кейн получит свой орден вместе с тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом.