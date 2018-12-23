Кокорин и Мамаев примут участие в футбольном матче с охранниками СИЗО - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 16:27Источник: «Московский комсомолец»

    Кокорин и Мамаев примут участие в футбольном матче с охранниками СИЗО

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют в составе команды заключенных в футбольном матче с командой охранников СИЗО «Бутырка».

    Как сообщает «Московский комсомолец», футболисты уже дали согласие на участие в матче. Идею одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний. Там заметили, что в колониях уже были матчи, где арестанты играли со своими охранниками.

    Отмечается, что Кокорину и Мамаеву планируют сшить толстовки с их действующими игровыми номерами.

    Напомним, Мамаев и Кокорин были арестованы 11 октября по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Две потасовки произошли в Москве 8 октября. После двух инцидентов были возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ (побои) и по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

    Позже стало известно, что Кокорину и Мамаева, а также другим фигурантам дела о хулиганстве следствие поменяло статью на более тяжкую. Теперь им вменяется часть 2 статьи 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью. Оба пробудут в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

    #кокорин александр#мамаев павел#Футбол-Россия
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