Кокорин и Мамаев примут участие в футбольном матче с охранниками СИЗО

Футбол 23 декабря 2018 16:27 Источник: «Московский комсомолец»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют в составе команды заключенных в футбольном матче с командой охранников СИЗО «Бутырка».

Как сообщает «Московский комсомолец», футболисты уже дали согласие на участие в матче. Идею одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний. Там заметили, что в колониях уже были матчи, где арестанты играли со своими охранниками.

Отмечается, что Кокорину и Мамаеву планируют сшить толстовки с их действующими игровыми номерами.

Напомним, Мамаев и Кокорин были арестованы 11 октября по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Две потасовки произошли в Москве 8 октября. После двух инцидентов были возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ (побои) и по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Позже стало известно, что Кокорину и Мамаева, а также другим фигурантам дела о хулиганстве следствие поменяло статью на более тяжкую. Теперь им вменяется часть 2 статьи 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью. Оба пробудут в СИЗО до 8 февраля 2019 года.