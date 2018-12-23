Футболисты «Тоттенхэма» забили шесть мячей «Эвертону», у Кейна и Сона дубли

Футбол 23 декабря 2018 20:52 Источник: «Советский спорт»

В матче 18-го тура английской премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Эвертон» со счетом – 6:2.

У победителей встречи по два мяча забили Сон Хын Мин (27-я, 61-я минуты) и Гарри Кейн (42, 74), а также по разу отличились Деле Алли (35) и Кристиан Эриксен (48). У хозяев поля голами отметились Тео Уолкотт (21) и Гилфи Тор Сигурдссон (51).

«Тоттенхэм» одержал четвертую победу кряду в АПЛ и с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Эвертон» расположился на 11-й строчке, имея в активе 24 очка.

В следующем туре «шпоры» 26 декабря примут «Борнмут», а «ириски» в тот же день на выезде сыграют с «Бернли».

АПЛ

18-й тур

«Эвертон» – «Тоттенхэм» – 2:6 (1:3)

Голы: Уолкотт, 21; Сигурдссон,51 – Сон, 27, 61; Кейн, 42, 74; Алли, 35; Эриксен, 48

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Динь, Коулмэн, Зума, Сигурдссон (Тосун, 83), Андре Гомеш (Шнайдерлин, 53), Уолкотт, Дэвис, Ришарлисон (Бернард, 75), Кэлверт-Льюин.

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Алдервейрелд, Сиссоко (Лукас Моура, 83), Уинкс, Эриксен, Алли (Ламела, 46), Кейн, Сон Хын Мин (Скипп, 79).

Предупреждения: Триппьер, 32; Эриксен, 71