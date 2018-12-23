Эден Азар: Я могу играть лучше, но в этом весь футбол, иногда получается, иногда нет - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 21:04Источник: ФК «Челси»

    Эден Азар: Я могу играть лучше, но в этом весь футбол, иногда получается, иногда нет

    Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал поражение команды в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (0:1).

    - Я думаю, я могу играть лучше, но в этом весь футбол, иногда получается, иногда нет. Я постараюсь забить в следующий раз. Мы промахнулись, когда били по воротам, и все. Мы дважды попали в перекладину, их вратарь делал отличные сейвы, нам не повезло. Однако мы настроены позитивно, постараемся двигаться дальше и побеждать в матчах.

    Мы и раньше знали, что в АПЛ не бывает легких матчей. Каждый матч сложен, и когда вам не везет, вы проигрываете. У «Лестера» прекрасные футболисты. Варди – замечательный нападающий, и он забил в этом матче. Вратарь творил чудеса. Они знают, что им надо делать. Нам следует играть лучше. Они набрали три очка, а мы не получили ничего. Необходимо смотреть вперед, - приводит слова Азара пресс-служба «Челси».

    Добавим, что после 18 туров чемпионата «Челси, имея в активе 37 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре лондонский клуб в гостях сыграет против «Уотфорда».

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