Маурисио Почеттино – о разгроме «Эвертона»: Это было потрясающе - Советский спорт
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    • Футбол23 декабря 2018 22:13Источник: Sky Sports

    Маурисио Почеттино – о разгроме «Эвертона»: Это было потрясающе

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу команды в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (6:2).

    - Я рад и так счастлив. Мы вышли победителями из очень тяжелой игры в среду против «Арсенала», но сегодня команда выглядела свежей и заряженной.

    Мы играли в очень хороший футбол. Это было потрясающе. Когда вы играете подобным образом, то должны гордиться этим, - цитирует Почеттино Sky Sports.

    Добавим, что после 18 туров «Тоттенхэм», набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Хотспур» на своем поле сыграют против «Борнмута».

    #апл#фк тоттенхэм#почеттино маурисио#фк эвертон
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