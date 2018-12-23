Маурисио Почеттино: 2:6 - мой подарок жене, мы поженились 26 лет назад

Футбол 23 декабря 2018 22:32 Источник: BBC

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после выездной победы над «Эвертоном» (6:2) оценил шансы команды на чемпионство в текущем сезоне.

- «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» - два фаворита в борьбе за титул в премьер-лиге. Мы находимся в хорошей позиции, но впереди еще много матчей, которые предстоит сыграть.

Почему счет 2:6 для меня особенный? Это мой подарок жене. Мы поженились 26 лет назад, и такой счет - замечательный способ отпраздновать это событие сегодня вечером, - приводит слова Почеттино BBC.

Добавим, что после 18 туров «Тоттенхэм», набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре лондонская команда на своем поле сыграет против «Борнмута».