Гарри Кейн: Все говорят о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити», мы же просто работаем

Футбол 23 декабря 2018 23:02 Источник: BBC

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн после победы над «Эвертоном» (6:2) оценил шансы команды на чемпионство в текущем сезоне.

- Это было мощно. Мы знали, что это будет сложный матч, и мы проигрывали 0:1. После этого мы создали хорошие моменты и сумели их использовать. Во втором тайме мы доминировали и вновь сумели реализовать свои шансы.

Находится ли «Тоттенхэм Хотспур» в чемпионской гонке? Все говорят о «Ливерпуле» и «Манчестер Сити». Мы же просто работаем и преуспеваем в этом. Для нас важно продолжать в том же духе. Матчи идут один за другим, но это те игры, в которых мы обязаны побеждать.

У нас был хороший месяц, надеюсь, что мы сумеем перенести его на январь и февраль, а в апреле мы сможем посмотреть, где окажемся, - приводит слова Кейна Sky Sports.

Добавим, что после 18 туров «Тоттенхэм», набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре лондонская команда на своем поле сыграет против «Борнмута».