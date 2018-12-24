Marca: Дзюба вошел в топ-100 лучших футболистов 2018 года

Футбол 24 декабря 2018 00:47 Источник: Marca

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вошел в сотню лучших футболистов 2018 года по версии испанского издания Marca.

В воскресенье Marca опубликовала список лучших футболистов, занявших места с 91-го по 100-е, где 30-летний форвард занял 97-ю строчку.

На 96-м месте расположился форвард немецкой «Боруссии» Пако Алькасер, на 98-м — нападающий американского клуба «Атланта» Джозеф Мартинес.

Напомним, Дзюба на чемпионате мира в России сыграл в пяти матчах, в которых забил три мяча и сделал голевую передачу. В составе «Зенита» Артем в текущем сезоне принял участие в 23 играх во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.