Marca: Дзюба вошел в топ-100 лучших футболистов 2018 года - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 00:47Источник: Marca

    Marca: Дзюба вошел в топ-100 лучших футболистов 2018 года

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вошел в сотню лучших футболистов 2018 года по версии испанского издания Marca.

    В воскресенье Marca опубликовала список лучших футболистов, занявших места с 91-го по 100-е, где 30-летний форвард занял 97-ю строчку.

    На 96-м месте расположился форвард немецкой «Боруссии» Пако Алькасер, на 98-м — нападающий американского клуба «Атланта» Джозеф Мартинес.

    Напомним, Дзюба на чемпионате мира в России сыграл в пяти матчах, в которых забил три мяча и сделал голевую передачу. В составе «Зенита» Артем в текущем сезоне принял участие в 23 играх во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.

    #Футбол-Россия#рпл#фк зенит#дзюба артем
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