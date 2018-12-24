Евгений Алдонин: Итоги работы Мутко надо оценивать положительно - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 06:33Источник: Rusfootball.infoАвтор: Гичунцев Артур

    Евгений Алдонин: Итоги работы Мутко надо оценивать положительно

    И.о. главы РФС стал Сергей Прядкин.

    Экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о работе Виталия Мутко на посту президента РФС.

    «Можно по-разному оценивать работу Виталия Леонтьевича в РФС, но в памяти болельщиков в любом случае останутся 2008 и 2018 годы. В 2018 году он уже не принимал участия, но в предыдущие годы по организации чемпионата мира, конечно, принимал непосредственное участие во всех процессах.

    Юрий Павлович Сёмин верно заметил: наш футбол Виталий Леонтьевич принял в не самые лучшие времена и в целом задал хороший вектор развития. Тем, что мы сейчас имеем в нашем футболе, мы вправе гордиться. В плане инфраструктуры – безусловно. У нас сейчас прекрасные стадионы в разных регионах страны. Это нельзя не отметить – огромный плюс.

    Если говорить о молодёжи, то молодёжь надо развивать, поднимать детско-юношеский футбол на новый уровень. Необходима какая-то общая система, которая давала бы нам хорошее пополнение в ряды юношеских и молодёжной сборных, и, конечно же, национальной. Этому нужно уделять огромное внимание.

    Как оценить? В целом итоги работы Мутко надо оценивать положительно. Немалая заслуга Виталия Леонтьевича в том, что чемпионат мира был у нас. Но думаю, здесь можно много кого выделить», – приводит слова Алдонина Rusfootball.

    Напомним, Мутко руководил союзом с апреля 2005 по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015 по декабрь 2017 года, после чего приостановил свою деятельность.

    #Футбол-Россия#рфс#алдонин евгений#мутко виталий леонтьевич
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