Евгений Алдонин: Итоги работы Мутко надо оценивать положительно

Футбол 24 декабря 2018 06:33 Источник: Rusfootball.info Автор: Гичунцев Артур

И.о. главы РФС стал Сергей Прядкин.

Экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о работе Виталия Мутко на посту президента РФС.

«Можно по-разному оценивать работу Виталия Леонтьевича в РФС, но в памяти болельщиков в любом случае останутся 2008 и 2018 годы. В 2018 году он уже не принимал участия, но в предыдущие годы по организации чемпионата мира, конечно, принимал непосредственное участие во всех процессах.

Юрий Павлович Сёмин верно заметил: наш футбол Виталий Леонтьевич принял в не самые лучшие времена и в целом задал хороший вектор развития. Тем, что мы сейчас имеем в нашем футболе, мы вправе гордиться. В плане инфраструктуры – безусловно. У нас сейчас прекрасные стадионы в разных регионах страны. Это нельзя не отметить – огромный плюс.

Если говорить о молодёжи, то молодёжь надо развивать, поднимать детско-юношеский футбол на новый уровень. Необходима какая-то общая система, которая давала бы нам хорошее пополнение в ряды юношеских и молодёжной сборных, и, конечно же, национальной. Этому нужно уделять огромное внимание.

Как оценить? В целом итоги работы Мутко надо оценивать положительно. Немалая заслуга Виталия Леонтьевича в том, что чемпионат мира был у нас. Но думаю, здесь можно много кого выделить», – приводит слова Алдонина Rusfootball.

Напомним, Мутко руководил союзом с апреля 2005 по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015 по декабрь 2017 года, после чего приостановил свою деятельность.