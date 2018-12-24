Алдонин считает Влашича открытием чемпионата России

Футбол 24 декабря 2018 08:00 Источник: Rusfootball.info Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне хорватский футболист провел 20 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевых паса.

Бывший хавбек московского ЦСКА Евгений Алдонин подвел итоги уходящего года.

«Если говорить о чемпионате России, то его открытием можно назвать Влашича. Он прекрасно вписался в игру ЦСКА. Что касается нашей сборной, то это Черышев, Дзюба, Головин, Зобнин. Они здорово сыграли за сборную и показали очень качественный футбол. Еще бы в этот список добавил Газинского – очевидный прогресс в этом сезоне. Игрок влияет на команду с точки зрения результата: делает передачи и забивает.

Если говорить о негативном, то, наверное, это в целом вся еврокубковая кампания для российских клубов. Мне кажется, могли лучше выступить. Две команды для весенней стадии – маловато. Мое мнение, должно было быть больше наших представителей. Конечно, хорошо, что «Зенит» и «Краснодар» вышли, но думаю, что и у ЦСКА, и у «Спартака», и у «Локомотива» были хорошие возможности. Красно-зеленые по игре, наверное, не заслуживали того результата, который у них был в Лиге чемпионов. Хотя вспоминать о негативном совсем не хочется. Если говорить о положительном и отрицательном, то первого было гораздо больше», –цитирует Алдонина Rusfootball.