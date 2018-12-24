«Галатасарай» планирует вернуть Рибери

Футбол 24 декабря 2018 08:47 Источник: Fanatik Автор: Гичунцев Артур

Француз выступал за турецкий клуб в 2005 году.

Хавбек "Баварии" Франк Рибери получил предложение от "Галатасарая", сообщает Fanatik.

По информации источника, клуб из Стамбула хочет подписать с игроком соглашение на полтора года. Отмечается, что 35-летний полузащитник решил обдумать этот вариант, поскольку его контракт с немецким клубом истекает по окончании текущего сезона.

На данный момент Рибери провел 14 матчей в бундеслиге и забил 4 гола.

Ранее сообщалось, что "Бавария" не будет продлевать соглашение с французом и отпустит его в зимнее трансферное окно.