«Галатасарай» планирует вернуть Рибери - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 08:47Источник: FanatikАвтор: Гичунцев Артур

    «Галатасарай» планирует вернуть Рибери

    Француз выступал за турецкий клуб в 2005 году.

    Хавбек "Баварии" Франк Рибери получил предложение от "Галатасарая", сообщает Fanatik.

    По информации источника, клуб из Стамбула хочет подписать с игроком соглашение на полтора года. Отмечается, что 35-летний полузащитник решил обдумать этот вариант, поскольку его контракт с немецким клубом истекает по окончании текущего сезона.

    На данный момент Рибери провел 14 матчей в бундеслиге и забил 4 гола.

    Ранее сообщалось, что "Бавария" не будет продлевать соглашение с французом и отпустит его в зимнее трансферное окно.

    #бундеслига#чемпионат турции по футболу#фк галатасарай#фк бавария#рибери франк#Возможные трансферы
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