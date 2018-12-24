Кирьяков объяснил, с чем связан спад в игре «Зенита»

Футбол 24 декабря 2018 09:23 Источник: «Спорт уик-энд» Автор: Гичунцев Артур

На данный момент команда Сергея Семака занимает 1-е место в таблице РПЛ.

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался об игре «Зенита» в осенней части нынешнего сезона.

"Нынешняя пауза очень важна для сине-бело-голубых, чтобы проанализировать ситуацию и отдохнуть. Те ребята, которые играли на чемпионате мира, практически без отдыха остались. Поэтому есть определенные и объяснимые причины случившемуся в конце года спаду, когда зенитовцы проиграли три матча подряд. По тому же Дзюбе можно сказать – все видели, к чему это привело, что он не двужильный. Турецкий клуб тоже имеет проблемы.

Думаю, что тренерский штаб «Зенита» уже начал работу по изучению сильных и слабых сторон «Фенербахче». Надо очень серьезно подойти к этому двухраундовому противостоянию. В первой игре нужно выдержать стартовый натиск и давление хозяев. Ведь питерская команда не очень уверенно играет на выездах. Эти традиции нужно ломать. Также надо постараться добиться результата, который позволит спокойно и уверенно сыграть потом дома", – цитирует Кирьякова «Спорт уик-энд».