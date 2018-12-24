Фернандиньо не хочет играть за сборную Бразилии из-за угроз после ЧМ-2018 - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 10:39Источник: El EspañolАвтор: Липкин Антон

    Фернандиньо не хочет играть за сборную Бразилии из-за угроз после ЧМ-2018

    Полузащитник попросил главного тренера не вызывать его в команду.

    Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо больше не хочет играть за сборную Бразилии, сообщает El Español.

    33-летний игрок получил в социальных сетях множество угроз от болельщиков после матча ¼ финала чемпионата мира с Бельгией (1:2), в котором он забил в свои ворота. Из-за этого он пообещал своей семье, что не будет играть за национальную команду, и попросил главного тренера «пентакампеонов» Тите не рассчитывать на него.

    «Первый игрок, которого я хотел вызвать после чемпионата мира, был Фернандиньо, – сказал Тите. – Он замечательный игрок.

    Я хочу поговорить с ним лично, потому что бразильская сборная гордится игроком с такими репутацией и профессиональными качествами.

    Я не осел, чтобы вызывать плохого игрока. Буду всячески его поддерживать».

    Отметим, что Фернандиньо дебютировал в сборной Бразилии 10 августа 2011 года. Всего на его счету 49 матчей и два гола.

    #чм-2018#сборная бразилии по футболу#фернандиньо#тите#сборная бельгии по футболу#апл#фк манчестер сити
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