Маурисио Почеттино: Ходит много слухов о «МЮ», но нужно сосредоточиться на своей работе - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 10:55Источник: The SunАвтор: Липкин Антон

    Маурисио Почеттино: Ходит много слухов о «МЮ», но нужно сосредоточиться на своей работе

    Аргентинцу снова пришлось отвечать о «Манчестер Юнайтед».

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после матча 18-го тура премьер-лиги с «Эвертоном» (6:2) на «Гудисон Парк» ответил на вопрос журналиста о своем возможном уходе в «Манчестер Юнайтед».

    Репортер попросил аргентинца сделать подарок всем болельщикам «шпор» и дать гарантии, что он останется в клубе в следующем сезоне.

    Пресс-атташе «Тоттенхэма» Симон Фельштейн напомнил, что ранее клуб попросил не касаться этой темы, однако Почеттино все же ответил на вопрос.

    «Думаю, после такой фантастической победы фанаты рады, что период праздников начинается таким образом, – приводит The Sun слова Почеттино. – Они это заслужили.

    Ходит много слухов. Я не хочу расстраивать этого парня (пресс-атташе). Нам нужно сосредоточиться на своей работе и постараться сделать все, чтобы добиться успеха».

    Напомним, Почеттино входит в число главных кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» со следующего сезона после отставки португальца Жозе Моуринью.

    #апл#фк тоттенхэм#почеттино маурисио#фк манчестер юнайтед#фк эвертон#Возможные трансферы
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