В Италии сообщили, что Рэмзи принял предложение «Ювентуса»

Футбол 24 декабря 2018 12:05 Источник: Football Italia Автор: Гичунцев Артур

Такой информацией располагает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, Tuttosport и Sky Sport Italia.

Хавбек "Арсенала" Аарон Рэмзи покинет чемпионат Англии по окончании текущего сезона.

Согласно источнику, валлийский футболист принял решение подписать контракт с "Ювентусом". Отмечается, что зарплата 27-летнего игрока в новом клубе составит 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что на Рэмзи претендуют мадридский "Реал", "Барселона", "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

Добавим, что контракт полузащитника с "Арсеналом" истекает летом 2019 года.