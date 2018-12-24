В Италии сообщили, что Рэмзи принял предложение «Ювентуса» - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 12:05Источник: Football ItaliaАвтор: Гичунцев Артур

    В Италии сообщили, что Рэмзи принял предложение «Ювентуса»

    Такой информацией располагает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, Tuttosport и Sky Sport Italia.

    Хавбек "Арсенала" Аарон Рэмзи покинет чемпионат Англии по окончании текущего сезона.

    Согласно источнику, валлийский футболист принял решение подписать контракт с "Ювентусом". Отмечается, что зарплата 27-летнего игрока в новом клубе составит 10 млн евро.

    Ранее сообщалось, что на Рэмзи претендуют мадридский "Реал", "Барселона", "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

    Добавим, что контракт полузащитника с "Арсеналом" истекает летом 2019 года.

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