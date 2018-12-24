Сарри может пригласить в «Челси» психолога - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 12:30
    Амур
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    СКА
    0
    0
    • Футбол24 декабря 2018 12:15Источник: The GuardianАвтор: Липкин Антон

    Сарри может пригласить в «Челси» психолога

    Итальянец считает, что команда проигрывает из-за проблем с психологией.

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассматривает возможность приглашения в свой штаб психолога, сообщает The Guardian.

    По мнению итальянца, неудачные результаты команды в нескольких матчах чемпионата связаны с психологическими проблемами. «Синие» не проигрывали в премьер-лиге до 24 ноября, а за последний месяц потерпели сразу три поражения – от «Тоттенхэма» (1:3), «Вулверхэмптона» (1:2) и «Лестера» (0:1). Кроме того, команда столкнулась с проблемами и по ходу победного матча с «Брайтоном» (2:1).

    «У меня был спортивный психолог 15 лет назад в Италии, – сказал Сарри. – Но тогда все складывалось очень трудно, так как клубы были не готовы к этому.

    Но мы можем обсудить такой вариант, почему нет? Мы хорошо играли с «Лестером» на протяжении 55 минут, а через две минуты после пропущенного гола у нас возникли проблемы. Так что думаю, тут причина кроется не в физической форме игроков».

    После 18 туров «Челси» занимает четвертое место в премьер-лиге, отставая на пять очков от идущего третьим «Тоттенхэма».

    #апл#фк челси#сарри маурицио#фк лестер сити
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта