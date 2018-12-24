Сарри может пригласить в «Челси» психолога

Футбол 24 декабря 2018 12:15 Источник: The Guardian Автор: Липкин Антон

Итальянец считает, что команда проигрывает из-за проблем с психологией.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассматривает возможность приглашения в свой штаб психолога, сообщает The Guardian.

По мнению итальянца, неудачные результаты команды в нескольких матчах чемпионата связаны с психологическими проблемами. «Синие» не проигрывали в премьер-лиге до 24 ноября, а за последний месяц потерпели сразу три поражения – от «Тоттенхэма» (1:3), «Вулверхэмптона» (1:2) и «Лестера» (0:1). Кроме того, команда столкнулась с проблемами и по ходу победного матча с «Брайтоном» (2:1).

«У меня был спортивный психолог 15 лет назад в Италии, – сказал Сарри. – Но тогда все складывалось очень трудно, так как клубы были не готовы к этому.

Но мы можем обсудить такой вариант, почему нет? Мы хорошо играли с «Лестером» на протяжении 55 минут, а через две минуты после пропущенного гола у нас возникли проблемы. Так что думаю, тут причина кроется не в физической форме игроков».

После 18 туров «Челси» занимает четвертое место в премьер-лиге, отставая на пять очков от идущего третьим «Тоттенхэма».