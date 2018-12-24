Олег Кононов: Принял вызов – доказать скептикам, что можно добиваться результата за счет красивой игры

Футбол 24 декабря 2018 12:59 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

«Спартак» провел шесть матчей под руководством Кононова.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему его команды показывают атакующий футбол.

«Я играл на позиции «под нападающим», – сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. – Эта позиция, где ты любишь комбинировать, отдавать красивые передачи и забивать сам.

Я с детства хотел стать тренером и поставил себе цель – ставить своим командам интересный, красивый и запоминающийся футбол. Многие тренеры и специалисты верят в другой футбол, когда команда играет чисто на результат, разрушая игру.

Я принял этот вызов. Для меня это уже больше, как интерес – как сделать так, чтобы победить этих скептиков и доказать, что в футболе можно достигать результата за счет атакующей игры».

Напомним, 52-летний Кононов стал главным тренером «Спартака» 12 ноября. Под его руководством команда одержала три победы в чемпионате России, сыграла вничью с «Уралом» в Кубке страны и потерпела два поражения в Лиге Европы, завершив выступление в еврокубках.