Олег Кононов: Принял вызов – доказать скептикам, что можно добиваться результата за счет красивой игры - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 12:59Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

    Олег Кононов: Принял вызов – доказать скептикам, что можно добиваться результата за счет красивой игры

    «Спартак» провел шесть матчей под руководством Кононова.

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему его команды показывают атакующий футбол.

    «Я играл на позиции «под нападающим», – сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. – Эта позиция, где ты любишь комбинировать, отдавать красивые передачи и забивать сам.

    Я с детства хотел стать тренером и поставил себе цель – ставить своим командам интересный, красивый и запоминающийся футбол. Многие тренеры и специалисты верят в другой футбол, когда команда играет чисто на результат, разрушая игру.

    Я принял этот вызов. Для меня это уже больше, как интерес – как сделать так, чтобы победить этих скептиков и доказать, что в футболе можно достигать результата за счет атакующей игры».

    Напомним, 52-летний Кононов стал главным тренером «Спартака» 12 ноября. Под его руководством команда одержала три победы в чемпионате России, сыграла вничью с «Уралом» в Кубке страны и потерпела два поражения в Лиге Европы, завершив выступление в еврокубках.

    #рпл#фк спартак#кононов олег#Футбол-Россия
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