Олег Кононов: Для меня Романцев – лучший тренер в российской истории

Футбол 24 декабря 2018 13:10 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Нынешний главный тренер «Спартака» встретился с бывшим.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о разговоре с Олегом Романцевым, с которым красно-белые выиграли девять чемпионатов России, и о том, как применял конспекты его тренировок.

«Мы общались с Олегом Ивановичем, – сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. – Надеюсь, еще пообщаемся. Для меня этот тренер является лучшим в российской истории. Не только по результатам «Спартака», но и по игре. Мне бы хотелось, футбол, который ставил Олег Иванович, сделать еще сильнее.

У меня был один конспект тренировки Романцева – не буду говорить какой именно. И я попытался его применить. Тогда я только начинал тренерскую карьеру, работал с юношами, и главный тренер клуба давал нам определенную тренировочную программу. Получилось, что вместо его заданий я дал пару заданий Олега Ивановича. Мне понравилось. Думаю, игрокам тоже. Тем более, я сказал, что это задания из «Спартака».

Напомним, 52-летний Кононов стал главным тренером «Спартака» 12 ноября. Под его руководством команда одержала три победы в чемпионате России, сыграла вничью с «Уралом» в Кубке страны и потерпела два поражения в Лиге Европы, завершив выступление в еврокубках.