Владимир Быстров: Ничего хорошего «Спартаку» не светит, он отвалится от чемпионской гонки

Футбол 24 декабря 2018 13:32 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Гичунцев Артур

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в таблице РПЛ, уступая лидирующему "Зениту" 6 очков.

Экс-полузащитник московского "Спартака" Владимир Быстров оценил шансы бывшей команды на победу в чемпионате России.

"Спартаку" придется тяжелее остальных, поскольку все эти скандалы, интриги, расследования не идут на пользу, мешают работе нового главного тренера. Видно, что он в этой сложной ситуации паникует, пытаясь быть и на стороне футболистов, и на стороне болельщиков.

Считаю, ничего хорошего от этого «Спартаку» не светит, он отвалится от чемпионской гонки", – цитирует Быстров "Спорт день за днем".