Владимир Быстров: Ничего хорошего «Спартаку» не светит, он отвалится от чемпионской гонки - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 13:32Источник: «Спорт день за днем»Автор: Гичунцев Артур

    Владимир Быстров: Ничего хорошего «Спартаку» не светит, он отвалится от чемпионской гонки

    На данный момент красно-белые занимают 4-е место в таблице РПЛ, уступая лидирующему "Зениту" 6 очков.

    Экс-полузащитник московского "Спартака" Владимир Быстров оценил шансы бывшей команды на победу в чемпионате России.

    "Спартаку" придется тяжелее остальных, поскольку все эти скандалы, интриги, расследования не идут на пользу, мешают работе нового главного тренера. Видно, что он в этой сложной ситуации паникует, пытаясь быть и на стороне футболистов, и на стороне болельщиков.

    Считаю, ничего хорошего от этого «Спартаку» не светит, он отвалится от чемпионской гонки", – цитирует Быстров "Спорт день за днем".

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк спартак#кононов олег#быстров владимир
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