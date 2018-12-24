Олег Кононов: Для меня важно, чтобы сердцем «Спартака» был российский игрок, прошедший школу клуба - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 12:30
    Амур
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    СКА
    0
    0
    • Футбол24 декабря 2018 13:32Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

    Олег Кононов: Для меня важно, чтобы сердцем «Спартака» был российский игрок, прошедший школу клуба

    Главный тренер «Спартака» рассказал о требованиях к молодежи.

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал об отношении к молодым воспитанникам клуба.

    «Конечно, не буду использовать молодежь для того, чтобы они просто играли, – сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. – Молодые игроки должны понимать, что они выступают за самый титулованный клуб, где надо давать результат, прогрессировать и постоянно доказывать, что ты сильнее.

    Для меня важно, чтобы наш российский футболист, прошедший школу «Спартака», был сердцем команды».

    Напомним, 52-летний Кононов стал главным тренером «Спартака» 12 ноября. Под его руководством команда одержала три победы в чемпионате России, сыграла вничью с «Уралом» в Кубке страны и потерпела два поражения в Лиге Европы, завершив выступление в еврокубках.

    #рпл#фк спартак#кононов олег#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта