Олег Кононов: Для меня важно, чтобы сердцем «Спартака» был российский игрок, прошедший школу клуба

Футбол 24 декабря 2018 13:32 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Главный тренер «Спартака» рассказал о требованиях к молодежи.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал об отношении к молодым воспитанникам клуба.

«Конечно, не буду использовать молодежь для того, чтобы они просто играли, – сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе. – Молодые игроки должны понимать, что они выступают за самый титулованный клуб, где надо давать результат, прогрессировать и постоянно доказывать, что ты сильнее.

Для меня важно, чтобы наш российский футболист, прошедший школу «Спартака», был сердцем команды».

Напомним, 52-летний Кононов стал главным тренером «Спартака» 12 ноября. Под его руководством команда одержала три победы в чемпионате России, сыграла вничью с «Уралом» в Кубке страны и потерпела два поражения в Лиге Европы, завершив выступление в еврокубках.