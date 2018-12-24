Владимир Быстров – о ситуации Кокорина и Мамаева: Происходящее не красит ни органы, ни правосудие

Футбол 24 декабря 2018 13:48 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Гичунцев Артур

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы продлил арест игроков до 8 февраля 2019 года.

Бывший хавбек "Зенита" Владимир Быстров высказался о положении Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Я знаю Пашку, знаю Кокору – это адекватные футболисты и хорошие люди. Да, выпили, да повели себя неправильно, но понесли наказание. Говорить, что они опасны для общества – полный бред! Подобных ситуаций миллион, но нам на их примере показывают, какие есть жесткие рамки.

На мой взгляд, домашнего ареста до суда было бы достаточно, продлевать срок заключения не было никакой необходимости, люди должны были встретить Новый год с детьми, с семьями. Все, что происходит, просто посмешище, которое не красит ни органы, ни правосудие", – цитирует Быстрова "Спорт день за днем".

Напомним, Мамаев и Кокорин были арестованы 11 октября по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Две потасовки произошли в Москве 8 октября. После двух инцидентов были возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ (побои) и по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Позже стало известно, что Кокорину и Мамаева, а также другим фигурантам дела о хулиганстве следствие поменяло статью на более тяжкую. Теперь им вменяется часть 2 статьи 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью. Оба пробудут в СИЗО до 8 февраля 2019 года.