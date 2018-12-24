СМИ: «Спартак» может приобрести форварда софийского ЦСКА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 12:30
    Амур
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    СКА
    0
    0
    • Футбол24 декабря 2018 14:21Источник: ТОП СПОРТАвтор: Сметанникова Дарья

    СМИ: «Спартак» может приобрести форварда софийского ЦСКА

    Нападающий софийского ЦСКА Кирилл Десподов в зимнее трансферное окно может стать игроком московского «Спартака». Об этом сообщает «Топ спорт».

    По информации издания, ЦСКА рассчитывает выручить на продаже 22-летнего болгарского форварда 4 миллиона евро. Десподов рассматривается «Спартаком» как замена бразильцу Луису Адриано, который может покинуть красно-белых зимой.

    Ранее болгарский хавбек «Спартака» Ивелин Попов уже советовал клубу приобрести соотечественника, назвав его самым одаренным футболистом страны.

    В нынешнем сезоне Десподов провел за ЦСКА 22 матча, в которых забил 10 мячей и сделал 11 результативных передач.

    #фк спартак#десподов кирилл#фк цска софия#Возможные трансферы#рпл#чемпионат болгарии по футболу#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта