СМИ: Ротенберг завершит карьеру и перейдет на работу в структуру «Локомотива»

Контракт 32-летнего защитника Бориса Ротенберга с «Локомотивом» заканчивается 30 июня 2019 года.
По информации Sport24.ru, зимой в «Локомотиве» обсудят вопрос о переходе Ротенберга на работу в структуру клуба – спортивный департамент.
Напомним, что 5 декабря в матче Кубка России с «Рубином» Ротенберг получил травму крестообразных связок колена после чего был прооперирован. Восстановление футболиста займет около 6-7 месяцев.
На счету Ротенберга в нынешнем сезоне пять матчей за «Локомотив», в которых он не отметился результативными действиями.