СМИ: Ротенберг завершит карьеру и перейдет на работу в структуру «Локомотива»

Футбол 24 декабря 2018 14:38 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Контракт 32-летнего защитника Бориса Ротенберга с «Локомотивом» заканчивается 30 июня 2019 года.

По информации Sport24.ru, зимой в «Локомотиве» обсудят вопрос о переходе Ротенберга на работу в структуру клуба – спортивный департамент.

Напомним, что 5 декабря в матче Кубка России с «Рубином» Ротенберг получил травму крестообразных связок колена после чего был прооперирован. Восстановление футболиста займет около 6-7 месяцев.

На счету Ротенберга в нынешнем сезоне пять матчей за «Локомотив», в которых он не отметился результативными действиями.