СМИ: Ротенберг завершит карьеру и перейдет на работу в структуру «Локомотива» - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 14:38Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    СМИ: Ротенберг завершит карьеру и перейдет на работу в структуру «Локомотива»

    Контракт 32-летнего защитника Бориса Ротенберга с «Локомотивом» заканчивается 30 июня 2019 года.

    По информации Sport24.ru, зимой в «Локомотиве» обсудят вопрос о переходе Ротенберга на работу в структуру клуба – спортивный департамент.

    Напомним, что 5 декабря в матче Кубка России с «Рубином» Ротенберг получил травму крестообразных связок колена после чего был прооперирован. Восстановление футболиста займет около 6-7 месяцев.

    На счету Ротенберга в нынешнем сезоне пять матчей за «Локомотив», в которых он не отметился результативными действиями.

    #ротенберг борис борисович#фк локомотив#рпл#Футбол-Россия
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