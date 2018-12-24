Фергюсон будет консультантом Сульшера в «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 14:52Источник: The SunАвтор: Сметанникова Дарья

    Фергюсон будет консультантом Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

    Легендарный тренер сэр Алекс Фергюсон будет консультантом исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера. Об этом сообщает The Sun.

    По информации издания, Фергюсон был активным сторонником приглашения Сульшера на должность тренера после увольнения Жозе Моуринью.

    Ранее сам Сульшер признавался, что ценит советы 76-летнего специалиста, называя его своим наставником. Кроме того, ранее сообщалось, что спортивным директором «Манчестер Юнайтед» может стать бывший вратарь команды Петер Шмейхель.

    Напомним, в первом матче Сульшера у руля команды «Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» со счетом 5:1 в матче АПЛ.

    #фергюсон тони#сульшер оле-гуннар#фк манчестер юнайтед#апл
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