Агент: Если «Спартак» обратит внимание на Десподова, то точно не прогадает с трансфером

Футбол 24 декабря 2018 16:14 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня появилась информация, что «Спартак» заинтересован в приобретении форварда софийского ЦСКА Кирилла Десподова.

Болгарский агент Мирчо Димитров прокомментировал информацию об интересе московского клуба к 22-летнему форварду.

«Не знаю, интересуется ли «Спартак» Кириллом Десподовым или нет, но у них играет Ивелин Попов, так что не исключил бы такого расклада. Кирилл — хороший футболист. Очень быстрый и техничный. Он умный, быстро соображает и принимает решения на поле. Команда Кононова ему отлично подойдет, если он согласится на переход.

Если «Спартак» обратит на него внимание, то клуб точно не прогадает с трансфером. В России играло много болгар, они все быстро адаптировались и приспосабливались к условиям, потому что у нас похожий менталитет», - приводит слова агента Sport24.ru.

Сумма трансфера Десподова может составить порядка 4 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Десподов провел за ЦСКА 22 матча, в которых забил 10 мячей и сделал 11 результативных передач.