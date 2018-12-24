Агент: Если «Спартак» обратит внимание на Десподова, то точно не прогадает с трансфером - Советский спорт
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    • Футбол24 декабря 2018 16:14Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Агент: Если «Спартак» обратит внимание на Десподова, то точно не прогадает с трансфером

    Сегодня появилась информация, что «Спартак» заинтересован в приобретении форварда софийского ЦСКА Кирилла Десподова.

    Болгарский агент Мирчо Димитров прокомментировал информацию об интересе московского клуба к 22-летнему форварду.

    «Не знаю, интересуется ли «Спартак» Кириллом Десподовым или нет, но у них играет Ивелин Попов, так что не исключил бы такого расклада. Кирилл — хороший футболист. Очень быстрый и техничный. Он умный, быстро соображает и принимает решения на поле. Команда Кононова ему отлично подойдет, если он согласится на переход.

    Если «Спартак» обратит на него внимание, то клуб точно не прогадает с трансфером. В России играло много болгар, они все быстро адаптировались и приспосабливались к условиям, потому что у нас похожий менталитет», - приводит слова агента Sport24.ru.

    Сумма трансфера Десподова может составить порядка 4 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Десподов провел за ЦСКА 22 матча, в которых забил 10 мячей и сделал 11 результативных передач.

    #фк спартак#десподов кирилл#фк цска софия#Возможные трансферы#чемпионат болгарии по футболу#рпл#Футбол-Россия
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